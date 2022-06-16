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Сканирование во время простых проверок зрения может выявить людей с повышенным риском сердечного приступа, сообщает британское издание Daily Mail. Эксперты утверждают, что благодаря этому врачи могут своевременно вмешаться и снизить снизить опасности для человека.
Исследователи из Эдинбургского университета установили, что информация о структуре кровеносных сосудов в сетчатке в задней части глаза может предоставить широкий спектр данных о человеке: о возрасте, поле, артериальном давлении и весе.
По их словам, упрощенные схемы ветвления сосудов связаны с ишемической болезнью сердца и, следовательно, с инфарктом миокарда. Они полагают, что различные модели кровеносных сосудов в сетчатке также могут помочь диагностировать вероятность диабета и инсульта.
Благодаря новым методам диагностики врач сможет своевременно дать рекомендации пациенту по профилактике возникновения подобных болезней. К примеру, посоветовать следить за артериальным давлением или стабилизировать уровень холестерина в крови.
Достоинством такого обследования эксперты считают его неинвазивность.
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