Могут пострадать самые важные органы

Висцеральный жир способствует повышению риска сердечных и сосудистых заболеваний, включая сахарный диабет и болезнь печени. Соответствующего мнения придерживается кардиолог Алексей Жито.

Специалист указал, что речь идет о форме жира, обволакивающего внутренние органы, окружая печень, поджелудочную железу и даже сердце. За счет подъема диафрагмы происходит давление легких (в этот момент они поднимаются вверх).

А в печени происходит в этот момент отложение жира – орган фактически замещается жировой тканью, указал специалист в интервью. Орган замещается в прямом смысле жиром, отметил спикер.

Ранее диетолог назвала способ, который позволит избавиться от жира на животе. По словам эксперта, важнее всего правильно завтракать.



