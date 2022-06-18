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Висцеральный жир способствует повышению риска сердечных и сосудистых заболеваний, включая сахарный диабет и болезнь печени. Соответствующего мнения придерживается кардиолог Алексей Жито.
Специалист указал, что речь идет о форме жира, обволакивающего внутренние органы, окружая печень, поджелудочную железу и даже сердце. За счет подъема диафрагмы происходит давление легких (в этот момент они поднимаются вверх).
А в печени происходит в этот момент отложение жира – орган фактически замещается жировой тканью, указал специалист в интервью. Орган замещается в прямом смысле жиром, отметил спикер.
Ранее диетолог назвала способ, который позволит избавиться от жира на животе. По словам эксперта, важнее всего правильно завтракать.
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