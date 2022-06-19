Доктор назвала пять правил для продления жизни пожилых

Доктор назвала пять правил для продления жизни пожилых
Фото: pixabay.com
В этом вопросе важна забота родных о возрастных людях

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram сообщила, что для долголетия человеку в течение жизни нужно придерживаться нескольких правил. По ее словам, начинать готовится можно уже с 30-летнего возраста. 

Павлова отметила, что с 30 лет человек начинает постепенно терять мышечную массу – в будущем это может привести к проблемам с суставами и подвижностью в целом. Отсюда вытекает первое правило – делать упражнения на все тело регулярно, а желательно каждый день. Это может быть фитнес, скандинавская хотьба или посещение спортзала. 

Второе заключается в питании. Ежедневно в рационе пожилого человека должно быть около 20% белка, 30% жиров и 50% углеводов. Лучше делать выбор в пользу нежирного мяса – рыбы, курицы, телятины и говядины, а также молочных продуктов. Лучший источник углеводов – крупы, фрукты и овощи. 

Третьим шагом должно стать установление распорядка дня. Иногда пенсионеры забывают о том, чтобы поесть, не получая необходимого набора микроэлементов. Нарушение режима сна тоже неблагоприятно сказывается на здоровье. 

Также важно соблюдать четвертое правило – не пропускать приема лекарств. Можно купить специальный органайзер, чтобы упростить этот процесс. 

И заключительным, пятым, правилом должно стать общение. Пожилой человек не должен чувствовать себя покинутым, ему важно находиться в социуме. Можно найти кружок по интересам для пожилых или посещать какие-то мероприятия. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Офис Зеленского готов отобрать у России Крым с помощью ВСУ

Представитель президента Незалежной выступила с громким заявлением

В ООН призвали готовиться к "аду на Земле" из-за ситуации на Украине

Последние события - лишь предзнаменование грядущего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей