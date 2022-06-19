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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram сообщила, что для долголетия человеку в течение жизни нужно придерживаться нескольких правил. По ее словам, начинать готовится можно уже с 30-летнего возраста.
Павлова отметила, что с 30 лет человек начинает постепенно терять мышечную массу – в будущем это может привести к проблемам с суставами и подвижностью в целом. Отсюда вытекает первое правило – делать упражнения на все тело регулярно, а желательно каждый день. Это может быть фитнес, скандинавская хотьба или посещение спортзала.
Второе заключается в питании. Ежедневно в рационе пожилого человека должно быть около 20% белка, 30% жиров и 50% углеводов. Лучше делать выбор в пользу нежирного мяса – рыбы, курицы, телятины и говядины, а также молочных продуктов. Лучший источник углеводов – крупы, фрукты и овощи.
Третьим шагом должно стать установление распорядка дня. Иногда пенсионеры забывают о том, чтобы поесть, не получая необходимого набора микроэлементов. Нарушение режима сна тоже неблагоприятно сказывается на здоровье.
Также важно соблюдать четвертое правило – не пропускать приема лекарств. Можно купить специальный органайзер, чтобы упростить этот процесс.
И заключительным, пятым, правилом должно стать общение. Пожилой человек не должен чувствовать себя покинутым, ему важно находиться в социуме. Можно найти кружок по интересам для пожилых или посещать какие-то мероприятия.
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