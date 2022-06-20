Диетолог Гинзбург посоветовал россиянам сесть на "вишневую диету"

Диетолог Гинзбург посоветовал россиянам сесть на "вишневую диету"
Silas Stein/www.globallookpress.com
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Польза всему организму обеспечена

Основные свойства вишни и черешни раскрыл диетолог Михаил Гинсбург, указавший, что такие ягоды способствуют отличному сну, повышая качество и продолжительность отдыха по ночам.

Эксперт полагает, что причина кроется в мелатонине, содержащемся в небольшом количестве в ягодах. Да и в целом такой десерт защищает организм от проявлений воспаления. У человека дольше сохраняется молодость, улучшается качество работы головного мозга.

Более того, плоды положительно влияют на работу сердца, сосудов и суставов. Да и в целом организм приходит в норму.

"В развитии опухоли тоже имеется компонент воспаления, и он считается критическим. Если его мало, опухоли образуются реже", – рассказал медик в эфире телеканала "Россия 1".

Вишня и черешня богаты витаминами и минералами. В их составке содержится масса витамина B с магнием. Несмотря на полезные свойства, доктор советует съедать в день не больше 300 граммов – это оптимальная порция.

А недавно мы рассказывали, что нужно обязательно есть летом.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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