Аллерголог развеял самый главный миф о тополином пухе

Аллерголог развеял самый главный миф о тополином пухе
Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Дождь от раздражения слизистой не спасет - нужно всерьез браться за здоровье

Российский иммунолог Даниил Щепеляев указал, что, вопреки распространенному мнению о пухе как об источнике развития аллергической реакции в организме, раздражителем выступает не пух, а сама пыльца.

Даже с механической точки зрения пух может раздражать дыхательные пути при высокой скорости движения. Виной всему пыльца, от которой спасет не стерильность, а антигистаминные препараты.

Никто не отменял индивидуальные средства защиты иммунитета – существуют медицинские маски. В период активного пуха можно к минимуму свести выход на улицу или подумать об иммунотерапии.

Окончательно период пыления нельзя предсказать – все зависит от погоды. Если на улице тепло и сухо, летать пух будет достаточно долго.

Ранее аллерголог рассказал, каких насекомых следует бояться летом.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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