Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Российский иммунолог Даниил Щепеляев указал, что, вопреки распространенному мнению о пухе как об источнике развития аллергической реакции в организме, раздражителем выступает не пух, а сама пыльца.
Даже с механической точки зрения пух может раздражать дыхательные пути при высокой скорости движения. Виной всему пыльца, от которой спасет не стерильность, а антигистаминные препараты.
Никто не отменял индивидуальные средства защиты иммунитета – существуют медицинские маски. В период активного пуха можно к минимуму свести выход на улицу или подумать об иммунотерапии.
Окончательно период пыления нельзя предсказать – все зависит от погоды. Если на улице тепло и сухо, летать пух будет достаточно долго.
Ранее аллерголог рассказал, каких насекомых следует бояться летом.
На втором месте - Китай
Украинские власти озвучили примерные сроки