В некоторых случаях может наступить даже анфилактический шок

В летний сезон активность насекомых – дело милое и привычное, а потому многие из нас ходят искусаными. Среди жалящих "друзей" в России наиболее опасны шершни, яд которых вызывает у организма тяжелое поражение, указал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Шершень в принципе довольно крупный по размеру. В некоторых случаях может наступить летальный исход – если человека ужалили сразу несколько шершней. Пострадать можно даже от укуса куда меньшей осы.

Подобные укусы вызывают анфилактический шок. Правда, он развивается от второго или любого последующего укуса. Может пройти даже достаточно большой промежуток времени – первый раз укусили, к примеру, в детстве, а второй – много лет позже.

"И спустя много лет у человека вдруг обнаруживается аллергия, которая приводит к шоку", – предупредил аллерголог.



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