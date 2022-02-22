Иммунолог-аллерголог рассказала об опасности перенесенной в детстве ветрянки

Иммунолог-аллерголог рассказала об опасности перенесенной в детстве ветрянки
Фото: depositphotos.com
По словам эксперта, прививка от ветряной оспы жизненно необходима для беременных, а также для людей с определенными диагнозами

Аллерголог-иммунолог Анна Власова рассказала, зачем взрослым делать прививку от ветряной оспы.

Ветрянка считается детской болезнью, так как чаще всего переносится именно в этот период. Ее определяют по множественным высыпаниям на коже. В большинстве случаев болезнь проходит быстро и не имеет серьезных последствий, однако для некоторых людей она может быть чревата смертельными осложнениями. 

По словам медика, ветряная оспа является самой распространенной инфекцией в России. Ее вызывает вирус Варицелла-Зостер, передает "Пятый канал". 

Человек, ранее не болевший ветрянкой, при контакте с инфицированным заболевает почти со 100% вероятностью. Из-за высокой степени заразности вирус получил название "ветрянка": ежегодно им заражается 80 000 человек. 

По словам медика, взрослые тяжелее переносят ветряную оспу и больше подвержены осложнениям: инфекциям кожи и мягких тканей, образованиям рубцов, пневмонии, менингиту, энцефалиту, ДВС-синдрому и септическому шоку. Уровень смертельных случаев составляет 12%. 

Осложненное течение заболевания наблюдается у людей с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также нервными нарушениями. 

Под особое наблюдение при инфицировании попадают пациенты, принимающие иммунодепрессанты, системные стероиды, а также проходящие подготовку к лучевой терапии или пересадке органов. 

В отдельную группу риска вынесены беременные женщины. 

Ранее эксперт по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин заявил, что антибиотики не нужны при многих вирусных заболеваниях. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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