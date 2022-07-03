Все полезное должно быть в меру

Звездный телеведущий, врач Александр Мясников поведал об опасности некоторых витаминов, указав, что в некоторых случаях кое-кому явно не стоит ими увлекаться. Аптечные витамины зачастую не несут никакой пользы и лишь наносят организму вред.

К примеру, витамин А способствует празвитию остеопороза. В больших же количествах он вызывает повреждение плода у беременных женщин. А витамин С при избытке провоцирует возникновение камней в почках, витамин D – неврологические проявления.

Далее, продолжил Мясников, идет витамин Е – он вообще увеличивает смертность.

"Не оправдались ожидания от селениума, витаминов группы B, фолиевой кислоты. Последняя, кстати, показана только беременным для предупреждения неправильного развития плода", – высказался Мясников на своем канале в социальных сетях.



Теледоктор также порекомендовал сбалансированную диету, которая позволит получать все необходимое из натуральных продуктов.