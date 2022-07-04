Врач назвал самые полезные свойства дыни

Врач назвал самые полезные свойства дыни
Фото: K8/unsplash.com
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Плоды можно употреблять без особого вреда для фигуры

Летний сезон связан с созреванием бахчевых – в дыне и арбузе содержится много природных сахаров, от которых, зачастую, диетологи советуют воздержаться. С ними не согласен врач Михаил Гинзбург, который в беседе с "Газетой ру." объяснил, что вредных последствий для фигуры и организма в целом они не принесут.

Он рассказал, что сладость дыни обусловлена не наличием в ней глюкозы или фруктозы, которые приводят к набору веса – в ней содержатся молекулы сахарного спирта эритриты, которые сладкие на вкус, но не усваиваются организмом как сахар. 

"Приторная дыня не так вредна, как например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма", – рассказал он.

Диетолог отметил, что дынные плоды богаты флавоноидами, антиоксидантами, витамином C. Допустимая норма употребления дыни в день для здорового человека – около 300 гр мякоти. 

При покупке Гинзбург посоветовал обращать внимание на ее внешний вид и аромат. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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