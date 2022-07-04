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Летний сезон связан с созреванием бахчевых – в дыне и арбузе содержится много природных сахаров, от которых, зачастую, диетологи советуют воздержаться. С ними не согласен врач Михаил Гинзбург, который в беседе с "Газетой ру." объяснил, что вредных последствий для фигуры и организма в целом они не принесут.
Он рассказал, что сладость дыни обусловлена не наличием в ней глюкозы или фруктозы, которые приводят к набору веса – в ней содержатся молекулы сахарного спирта эритриты, которые сладкие на вкус, но не усваиваются организмом как сахар.
"Приторная дыня не так вредна, как например, приторный чай, эритриты питают симбиотные бактерии организма", – рассказал он.
Диетолог отметил, что дынные плоды богаты флавоноидами, антиоксидантами, витамином C. Допустимая норма употребления дыни в день для здорового человека – около 300 гр мякоти.
При покупке Гинзбург посоветовал обращать внимание на ее внешний вид и аромат.
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