Мы в ответе за состояние своего организма

Мы – отражение того, что мы едим каждый день. И наши пищевые привычки определяют состояние организма. Некоторые из них довольно губительны для органов – например, чрезмерное употребление соли.

Как отмечает источник, привычка добавлять в еду соль и отдавать предпочтение соответствующим продуктам лишь провоцирует истончение стенок сосудов в почках и развивает острую недостаточность.

Почки – чуть ли не самый главный регулятор внутреннго давления. Когда мы употребляем множество соли, в почках формируется мало крови. Давление начинает повышаться.

Необходимо отказаться и от хаотичного приема витамина С – не нужно превышать рекомендуемую врачами дозу, чтобы не вызвать камни в почках. Не менее вредна и сладкая газированная вода из-за обильного содержания глюкозы. В таком случае почки теряют способность к фильтрации.

А не так давно диетолог рассказала, кому точно не стоит увлеваться мороженым.