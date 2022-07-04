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Мы – отражение того, что мы едим каждый день. И наши пищевые привычки определяют состояние организма. Некоторые из них довольно губительны для органов – например, чрезмерное употребление соли.
Как отмечает источник, привычка добавлять в еду соль и отдавать предпочтение соответствующим продуктам лишь провоцирует истончение стенок сосудов в почках и развивает острую недостаточность.
Почки – чуть ли не самый главный регулятор внутреннго давления. Когда мы употребляем множество соли, в почках формируется мало крови. Давление начинает повышаться.
Необходимо отказаться и от хаотичного приема витамина С – не нужно превышать рекомендуемую врачами дозу, чтобы не вызвать камни в почках. Не менее вредна и сладкая газированная вода из-за обильного содержания глюкозы. В таком случае почки теряют способность к фильтрации.
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