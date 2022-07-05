Прожившая 110 лет женщина раскрыла секрет долголетия

Прожившая 110 лет женщина раскрыла секрет долголетия
Фото: Danie Franco / unsplash.com
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Даже в свои годы она старается вести активный образ жизни

Жительница американского штата Калифорния Конни Уильямс во время празднования своего 110-летнего юбилея рассказала журналистам, почему ей удалось прожить так долго. Женщина полагает, что все дело в ее любви к различной активности. 

Сейчас она живет в доме пристарелых, на праздник собрались ее семья, друзья и опекуны. Пенсионерке подарили поездку на пожарной машине, во время которой она распивала бокал шампанского, а после стала танцевать с гостями на танцполе. 

Уильямс уверяет, что в ее возрасте она практически не пьет таблеток и не испытывает никаких болей. В 90 лет она решила ежедневно много ходить – не менее пяти километров, хотя в последнее время сократила расстояние до полутора. Но главной любовью своей жизни она называет танцы.

"Я лучше буду танцевать, чем есть", – заявила женщина на празднике.

В шесть лет она переболела испанкой, после чего больше никогда не болела. За жизнь успела поработать горничной, бухгалтером, открыла с мужем продуктовый магазин, где пекла сотни булочек в день, два раза была замужем, но ни разу матерью. Усыновить ребенка она не смогла. 

Сейчас Уильямс плохо слышит и видит, но активно командует окружающими, заставляя их двигаться чаще и активнее. Она заявила, что будет всех ждать по случаю своего 115-летия. 

Источник: The Orange County Register ✓ Надежный источник
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