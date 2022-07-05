Доктор Мясников назвал верный способ провериться на обезвоживание

Доктор Мясников назвал верный способ провериться на обезвоживание
Efi Keren/www.globallookpress.com
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Главное - отказаться от сахара и кофе

Один из наиболее важных критериев оценки самочувствия в жаркую погоду является цвет мочи, рассказал врач, телеведущий Александр Мясников.

Специалист указал, что потемневшая моча – повод задуматься о собственном здоровье. Это говорит о том, что организм уже начал обезвоживаться. В таком случае крайне важно начать пить воду.

Теледоктор рекомендует в жару употреблять напитки без сахара. Откажитесь от кофеина – он, как известно, сильно обезвоживает организм. Чувство жажды необходимо опередить – не дожидайтесь желания выпить воды. Если моча потемнела, человек запоздал с запасами воды в организме.

А недавно доктор Мясников рассказал, чем опасны для человеческого организма некоторые витамины – особенно те, которые приобретаются в аптеке.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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