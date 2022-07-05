Правила просты и позволят обойтись без ожогов

Суточную дозу витамина D реально получить лишь за какие-то пятнадцать минут пребывания на солнце, указал академик РАН, дерматолог Алексей Кубанов.

По словам доктора, многие ошибочно считают, что средства защиты SPF50 и выше обеспечивают высокую степень противодействия от всех солнечных лучей. Однако они отражают не все лучи.

Прямое воздействие солнца на кожу негативно влияет на эпидермис, который под кремом еще дольше остается под УФА-спектром. Поэтому длительными солнечными ваннами точно не стоит увлекаться.

Правильное накладывание крема на кожу – примерно два миллиграмма на квадратный сантиметр. То есть вполне хватит чайной ложки для того, чтобы защитить кожу лица.

Солнечный свет крайне необходим человеку – именно он влияет на регуляцию биоритмов. Однако пятнадцати минут витамина D для кожи лица и кистей вполне достаточно – больше не стоит.

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