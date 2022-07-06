Исправить ситуацию обезболивающими не всегда лучший вариант

Невролог Александр Комаров рассказал, что люди, страдающие мигренью, часто лечат недуг с помощью традиционного ритуала – сразу бегут за обезболивающим. Однако, передает News.ru, такой метод не помогает в избавлении от этого симптома.

Он отметил, что мигрень всегда начинается со спазма сосудов, что впоследствии превращается в пульсирующую головную боль. Это может возникать наряду с ухудшением зрения, светобоязнью, тошнотой и даже параличом.

Первое действие, которое совершают в таких случаях пациенты – пьют спазмалитики или анальгетики. Врач отметил, что люди терпеть болевые ощущения не любят, поэтому стремяться поскорей избавиться от неприятного синдрома, иногда принимая целый комплекс подобных таблеток.

"Как правило, на мигрень они не действуют, это больше такой ритуальный вариант, который не срабатывает, а просто немного убирает неприятные ощущения", – объяснил он.

Настоящее лечение мигрени заключается в приеме специальных препаратов в момент, когда человек только почувствовал первые проявления недуга – это позволяет вовремя заблокировать спазмы и не дать боли усилиться. Если больной этого сделать не успел, то такие лекарства уже не помогают, и ему приходиться терпеть.

Избавиться от головной боли можно с помощью профилактики моноклониальными антителами, которые снизят риск развития мигрени.