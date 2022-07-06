Вирусы никуда не уходят

Ряд опасных заболеваний считаются человечеством побежденным, однако они могут возвращаться и снова поражать население. Об этом рассказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В науке существует даже специальный термин – "возвращающаяся инфекция". Существовал опыт по поиску вируса оспы и возбудителя чумы – когда ряды солдат пытались ликвидировать очаги чумы и выжечь норы, чтобы ликвидировать переносчиков заразы.

Проблема в том, что можно в природе ликвидировать очаги – не само заболевание. Существует до сих пор возбудитель такого заболевания, как проказа – а оно насчитывает историю со Средних веков.

Проказа – медленно действующий микроб. Его ближайший и дражайший родственник – туберкулезная палочка.

"Инкубационный период этого заболевания – больше двадцати лет, то есть может быть такое, чтобы вы контактировали с зараженным человеком, а через 20 лет будет обострение", – указал иммунолог.

Человечество в принципе знает лишь об одной десятой живущих на Земле микробах. В любой момент контакт человека с мутировавшим вирусом может привести к развитию нового заболевания.

Человечеству известно лишь десять процентов микробов, живущих на Земле, добавил он. В любой момент контакт человека с ранее неизвестным или мутировавшим микроорганизмом может привести к появлению нового заболевания, предупредил иммунолог.