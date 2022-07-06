Чем питаться после 50 лет: диетолог дала рекомендации

Чем питаться после 50 лет: диетолог дала рекомендации
Sina Schuldt/www.globallookpress.com
Зрелый организм должен потреблять меньше калорий

Здоровое питание для мужчины, как и для женщины – вещь крайне важная в любом возрасте . А после пятидесяти лет снижается и скорость обмена веществ, и физическая активность. Повышается риск ожирения и развития проблем с ЖКТ.

Поэтому прежний рацион важно пересмотреть, чтобы избежать проблем со здоровьем. Обратите внимание на калорийность пищи, которую нужно снизить примерно на 20-25%.

Если до 50 лет можно без особых опасений употреблять до 2400 ккал в день, то в зрелые годы нужно их снизить примерно до 1800. Иначе метаболизм не сможет справиться с такими объемами, и лишние килограммы будут гарантированы.

Ни о какой диете речь не идет – важно сбалансированное питание. Откажитесь от соли, сахара и жареного, чтобы не заработать диабет и не скопить жировые отложения в области талии.

Добавьте белки, клетчатку и кальций, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и прочность костей. Важны каротиноиды – это морковь, тыква и помидоры. Они помогают поддерживать тонус предстательной железы.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Безумная" военная идея Лондона обернется полным провалом для страны - экс-глава Генштаба

Вооруженные силы испытывают серьезные проблемы

Неизвестные обстреляли воинскую часть в Брянской области - СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей