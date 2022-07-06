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Здоровое питание для мужчины, как и для женщины – вещь крайне важная в любом возрасте . А после пятидесяти лет снижается и скорость обмена веществ, и физическая активность. Повышается риск ожирения и развития проблем с ЖКТ.
Поэтому прежний рацион важно пересмотреть, чтобы избежать проблем со здоровьем. Обратите внимание на калорийность пищи, которую нужно снизить примерно на 20-25%.
Если до 50 лет можно без особых опасений употреблять до 2400 ккал в день, то в зрелые годы нужно их снизить примерно до 1800. Иначе метаболизм не сможет справиться с такими объемами, и лишние килограммы будут гарантированы.
Ни о какой диете речь не идет – важно сбалансированное питание. Откажитесь от соли, сахара и жареного, чтобы не заработать диабет и не скопить жировые отложения в области талии.
Добавьте белки, клетчатку и кальций, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и прочность костей. Важны каротиноиды – это морковь, тыква и помидоры. Они помогают поддерживать тонус предстательной железы.
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