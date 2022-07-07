Как снять зуд после укуса насекомых: назван проверенный способ

Как снять зуд после укуса насекомых: назван проверенный способ
Stefan Jaitner/www.globallookpress.com
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Для тех, у кого нет подручных средств

Если у вас нет под рукой специальных средств против зуда от укуса коварных и найзойливых насекомых, используйте слабый раствор соды или уксуса, заявила дерматовенеролог Галина Терещенко.

По словам специалиста, укусы насекомых вызывают местную воспалительную реакцию. У кого-то она будет аллергической. Поэтому место укуса обработайте антисептиком. Промажьте его наружными средствами от зуда. Можно снять его с помощью уксусного (с минимальной концентрацией) или содового раствора. Как правило, это чайная ложка соды на стакан воды, или разведенный до трехпроцентного столовый уксус.

Средства не помогли? Примите антигистамины. И не расчесывайте место укуса, чтобы туда не попала инфекция.

А не так давно мы рассказывали, как отогнать от себя комаров.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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