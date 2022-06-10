Вредители не переносят некоторых природных запахов

Лето – период основной активности комаров. При этом кровь для питания им не нужна, поскольку основной рацион насекомых состоит из нектара растений. Органическая жидость требуется самкам при откладке яиц. Существуют народные методы, которые помогут избавиться от активного внимания кровососущих.

Самым популярным средством на Руси от комаров считали березовый деготь. Для этого нужно взять тлеющую бересту и смешать с каким-то маслом – в таком случае близко к человеку не подберуться ни комары, ни мошки.

Хорошо помогает ванилин. Его можно смешать с детским кремом и намазать на тело, чтобы отпугнуть насекомых.

Эффективны и эфирные масла – к примеру, эвкалиптовое, кедровое, анисовое или гвоздичное. Можно нанести его на ватный диск и растереть по телу.

В народе использовали и чеснок, лук, поскольку считают, что это природные репеленты – комары не переносят их запах. Однако намазывать себя их соком не стоит – достаточно просто раскидать несколько мелконарезанных плодов по территории.