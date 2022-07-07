Такие продукты нужно исключить из рациона

Диетолог Маргарита Королева порекомендовала россиянам не завтракать с утра кашами быстрого приготовления, белым рисом и манкой. Наиболее вредной она назвала манную крупу, в которой содержится глютен из-за ее пшеничного происхождения.

Фактически, глютен склеивает микроскопические ворсинки тонкой кишки, не давая ей работать. Поэтому такими продуктами злоупотреблять точно не стоит. Манкой часто кормят детей из-за ее сытности. Однако питательная ценность такого продукта весьма сомнительна.

Вся ценность крупы – оболочка, полная витаминов, минералов и клетчатки. А переработка превращает их в рафинированное состояние, и организму наносится больше вреда, чем пользы.

В кашах быстрого приготовления содержится довольно много сахара и сухого молока. У такого продукта также крайне низкая питательная ценность.