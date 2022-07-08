Названы пять признаков, после которых следует пойти на прием к врачу

Онколог Иван Карасев рассказал, что у рака есть несколько симптомов-предвестников, готорые могут указывать, что в организме человека начинает развиваться губительная болезнь. Он призвал пациентов обращать на пять признаков, после появления которых следует обращаться к врачам.

1. Болевые ощущения. Доктор отметил, что у здорового тела таких проявлений просто так не бывает. Если человек чувствует беспричинный дискомфорт в теле, то это веский повод, чтобы пройти обследование.

2. Резкая потеря веса. Когда масса теле стала снижаться, хотя пищевые привычки человека не изменились, то это может быть тревожным симптомом. Особенное внимание нужно проявить, если за месяц человек внезапно потерял 5-7 кило.

3. Повышенная температура тела. Если у человека стабильно на протяжении более двух недель держится повышенная температура, при этом никаких симптомов вирусной инфекции нет, то это повод, чтобы обратиться к врачу.

4. На теле появилось уплотнение. Часто пациенты с онкологией могут нащупать у себя что-то странное, напоминающее орех. Если раньше на теле этого не было – нужно срочно идти к онкологу.

5. Изменения цвета кожи. Пожелтения или излишняя бледность могут говорить о проблемах, которые часто возникают на фоне опухолей. Это является веским поводом для того, чтобы пройти обследование.