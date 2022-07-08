Не вредите своему здоровью, предупреждает диетолог

Если вы желаете иметь здоровое тело, придерживайтесь комплексного подхода. Это не только физкультура, но и правильное питание, указала диетолог Зухра Павлова.

От него зависит 90 процентов успеха. Если вы ограничите себя в калориях и будете соблюдать сбалансированное питание, хорошая фигура вам обеспечена.

Не стоит начинать завтрак с апельсинового сока (да и любого другого) – в таком случае вы гарантируете себе передоз фруктозы. В один прием пищи необходимы и белки, и жиры, и углеводы. В этом и заключается сбалансированное питание.

Переизбыток жира, к примеру, гарантирован от орехов. А еще диетолог советует съедать на завтрак не более одного-трех орехов.

Ранее диетолог рассказала россиянам, чем следует питаться мужчинам после пятидесяти лет, чтобы оставаться в хорошей форме.