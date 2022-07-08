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Огурцы содержат в себе массу разнообразных минеральных веществ – как полезных, так и вредных. А потому употреблять такой продукт нужно с умом, указала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
В летний сезон можно заметить на прилавках разного рода овощи. Полезнее всего те огурцы, которые выращены в домашних, дачных условиях. Довольно полезный овощ, который нормализует артериальное давление.
В принципе, можно использовать и покупные огурцы. Однако с небольшим условием: необходимо счищать кожуру. Именно в ней скапливаются нитраты с химическими веществами, которые использовались для удобрения.
Соленые огурцы можно также считать безопасными для здоровья, если употреблять их умеренно. Вечером, правда, от них лучше отказаться: они задерживают воду в организме, что чревато повышенным давлением и отеками.
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