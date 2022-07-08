Почему нужно счищать кожуру с огурцов: рассказала диетолог

Почему нужно счищать кожуру с огурцов: рассказала диетолог
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Самые лучшие плоды - варащенные на даче

Огурцы содержат в себе массу разнообразных минеральных веществ – как полезных, так и вредных. А потому употреблять такой продукт нужно с умом, указала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

В летний сезон можно заметить на прилавках разного рода овощи. Полезнее всего те огурцы, которые выращены в домашних, дачных условиях. Довольно полезный овощ, который нормализует артериальное давление. 

В принципе, можно использовать и покупные огурцы. Однако с небольшим условием: необходимо счищать кожуру. Именно в ней скапливаются нитраты с химическими веществами, которые использовались для удобрения.

Соленые огурцы можно также считать безопасными для здоровья, если употреблять их умеренно. Вечером, правда, от них лучше отказаться: они задерживают воду в организме, что чревато повышенным давлением и отеками.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России резко подскочило кредитование

Хотя докризисного уровня банкам уже не видать

Германия умоляет Канаду помочь России с ремонтом "Северного потока"

Власти страны пытаются решить проблемы с нехваткой газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей