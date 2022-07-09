Большую роль играет наследственность

Риск преждевременной гибели увеличивается у пожилых людей в десять раз – все из-за вероятности отрыва тромба, заявил врач Юрий Конев в беседе с URA.RU.

Кардиолог рассказал, что тромбоз это всегда резкая и быстрая смерть. Помочь в такой ситуации человеку уже ничем нельзя, и никакой предварительной симптоматики у нее нет.

По его словам, особенно подвержены этому люди, у которых есть родственники, погибшие от отрыва тромба, поскольку наследственность играет большую роль, а также пожилые пациенты. Особенно внимательными нужно быть в случае, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенное давление или боли в сердце.

Эксперт отметил, что если человек находится в зоне риска возникновения тромбоза, то необходимо следить за своим здоровьем. Он рассказал, что пациенты должны регулярно проходить диспансеризацию, также возможно назначение антикоагулянтов, которые позволили резко увеличить выживание больных ковидом.