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Риск преждевременной гибели увеличивается у пожилых людей в десять раз – все из-за вероятности отрыва тромба, заявил врач Юрий Конев в беседе с URA.RU.
Кардиолог рассказал, что тромбоз это всегда резкая и быстрая смерть. Помочь в такой ситуации человеку уже ничем нельзя, и никакой предварительной симптоматики у нее нет.
По его словам, особенно подвержены этому люди, у которых есть родственники, погибшие от отрыва тромба, поскольку наследственность играет большую роль, а также пожилые пациенты. Особенно внимательными нужно быть в случае, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенное давление или боли в сердце.
Эксперт отметил, что если человек находится в зоне риска возникновения тромбоза, то необходимо следить за своим здоровьем. Он рассказал, что пациенты должны регулярно проходить диспансеризацию, также возможно назначение антикоагулянтов, которые позволили резко увеличить выживание больных ковидом.
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