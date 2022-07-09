Промедление может кому-то стоить жизни

Солнечный удар – такое патологическое состояние, которое возникает вследствие воздействия прямых солнечных лучей. Последствия совершенно плачевны, если не принять меры – может дойти и до остановки сердца, указал кандидат медицинских наук Борис Никулин.

Лицо у человека в этот момент краснеет, температура тела доходит до 40 градусов. Все сопровождается рвотой и поносом. Дальше – хуже: у больного начинаются бред с галлюцинациями, лицо белеет, кожа холодеет, а пульс учащается.

При первых симптомах нужно вызвать скорую и оказать первую медицинскую помощь. Отведите пострадавшего в прохладное помещение, где будет хватать и кислорода, и влажности. Положите человека, поднимите ему голову и ноги. Снимите верхнюю одежду и напоите прохладной водой. Можно сделать компресс на лоб и на шею.