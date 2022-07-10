Диетолог раскрыла способы замедлить старение

Диетолог раскрыла способы замедлить старение
Фото: Bruce Tang / unsplash.com
Некоторые продукты могут неблагоприятно сказываться на здоровье

Человек находится на пике своей формы только до 28 лет, после чего неизбежно начинают происходить дегенеративные процессы, заявила диетолог Елена Тихомирова в беседе с "Прайм".

По ее словам, производство коллагена в организме постепенно начинает сокращаться, что сказывается на качестве кожи и работе внутренних органов. Усилить процессы старения могут пищевые привычки и некоторые вредные продукты – лучше их избегать, чтобы сохранить молодость как можно дольше.

К ним Тихомирова отнесла быстрые углеводы. Если потреблять их в большом количестве, то в крови возникают "сахарные скачки" – при резком повышении уровня сахара в крови непременно усиливается старение.

Вред может нанести и пища с большим количеством соли. При ее избытке в организме многие ткани начинают отекать, а это тоже ускоряет необратимые изменения. 

Основными продуктами-вредителями она назвала сладости, в том числе и на меду, сладкие напитки, соки, выпечку, снеки, домашние соленья, соленую рыбу и алкоголь. Они, по ее словам, приведут к более быстрому старению.

Врач также отметила, что перебарщивать с пищей не стоит, поскольку даже фрукты, которые были съедены в большом количестве, могут нанести организму вред.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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