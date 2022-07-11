Избегайте переохлаждения

В жаркую погоду кондиционер необходимо включать в помещении в диапазоне от 20 до 22 градусов тепла, сообщил специалист первичной медпомщи Андрей Тяжельников.

По словам эксперта, организм человека в принципе не создан для переноса высокой температуры – при температуре в районе 40 градусов уже развивается риск теплового удара. Кондиционеры в этом смысле – оптимальное средство для поддержания оптимальной температуры. Правда, нужно правильно им пользоваться.

Лучше всего пользоваться таким устройством, правильно соблюдая заданные параметры. Ведь у большинства россиян появляется соблазн в жару побыстрее охладиться. А это уже чревато переохлаждением.

С особой внимательностью относитесь к кондиционерам в торговых центрах и общественных помещениях – там вы регулировать температуру не сможете. Самое частое проявление халатности – кода люди входят в помещение с жаркой улицы и направляют на себя сразу же ледяную струю кондиционера.

А не так давно "Утро.ру" рассказывало читателям, что необходимо делать при тепловом ударе.