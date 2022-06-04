Никаких таблеток: что делать при тепловом ударе

Никаких таблеток: что делать при тепловом ударе
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Лекарственные препараты здесь не помогут

Тепловой удар – вещь весьма коварная. Температура тела может повыситься за 40 градусов – и в таком состоянии уже требуется своевременная медицинская помощь, указала терапевт Анна Позднякова.

Как отметила специалист, найдется немало тех, кто допускает ошибки при попытке облегчить состояние человека в подобном случае. Лекарственные средства тут никакой роли не играют – как и жаропонижающие препараты. Напротив, так можно лишь усугубить ситуацию и повредить печень (либо добиться дессеминированного внутрисосудистого свертывания).

На человека нужно побрызгать прохладной водой и посадить его рядом с вентилятором. Или же переместить его в тень или здание, где будет кондиционер. Поможет холодный компресс, который необходимо приложить к шее, подмышкам или паховой области.

Алкоголь во время жары – дело крайне опасное. Не проявляйте излишнюю активность на улице и делайте перерывы во время физических занятий. Пейте больше воды и носите легкую одежду с головными уборами. 

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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