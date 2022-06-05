На коже после контакта могут появиться темные пятна

Дерматолог Станислав Арканников уверяет, что в результате пляжного отдыха человек может подхватить массу неприятных кожных заболеваний. Их возбудители нередко встречаются в воде или на общественных площадках для отдыха. В беседе с "Лентой.ру" он рассказал, что нужно делать, чтобы обезопасить себя.

В водоеме могут оказаться различного рода токсичные выбросы, которые при контакте с кожей могут вызвывать зуд, раздражение, покраснение и другие реакции аллергического типа. Не исключены ожоги при контакте с токсинами. Избежать последствий можно, если купаться в исключительно разрешенных для этого местах.

Чаще всего, по словам врача, на пляже люди заражаются отрубевидным лишаем. Из-за своей специфики его еще называют "солнечным". На теле начинают появляться пятна с четкими границами, которые темнеют на солнце. В некоторых случаях бывает легкое шелушение и зуд.

По словам Арканникова, заражение происходит, если человек слишком быстро ляжет на поверхность, на которой до этого находился больной. Однако при соблюдении правил гигиены грибка можно избежать. Есть два надежных способа.

Первый заключается в том, чтобы подождать, пока лежак около часа прогреется на солнце. Тогда микроорганизмов там не останется. А второй подразумевает использование полотенца для того, чтобы застелить перспективно зараженную поверхность.