Без внимательности к деталям не выйдет ни одного блюда

Шашлык вполне легко испортить, если упустить из виду важнейшую деталь при его приготовлении. Если вы положили мясо на решетку или нанизали куски на шампуры, это лишь половина дела, заявил ведущий Сергей Малоземов.

Чтобы не испортить вкус мяса, нужно избегать нагара. Поэтому нужно соскабливать пригоревший жир с металла, чтобы не снизить качество блюда.

Еще одна проблема – нагар оставляет на продукты следы. Портится не только вкус, но и внешний вид самого мяса. Малоземов рекомундует очищать металл до самого блеска – берите в руки щетку и надраивайте шампуры после каждого приготовления шашлыка.

"В идеале вы должны увидеть стальной блеск. Если он есть, то решетка или шампуры не повлияют на вкус шашлыка", – заключил эксперт.

А не так давно мы делились рецептом ароматного соуса для шашлыка из свинины.