Быстрый маринад для шашлыка: рецепт ароматного соуса к свинине

Быстрый маринад для шашлыка: рецепт ароматного соуса к свинине
Фото: www.unsplash.com
Внезапный пикник не обойдется без сочного мяса на решетке

С наступлением летнего периода люди стараются как можно больше времени проводить на природе. При этом обязательным блюдом на пикнике является сочный шашлык, приготовленный на углях. Иногда бывает, что решение отправиться на природу приходит спонтанно, а без домашнего ароматного шашлыка отдых не будет полноценным. В таком варианте на помощь придет быстрый маринад для мяса. На все про все уйдет не более получаса.

Ингредиенты

Одна головка лука, четыре дольки чеснока, чайная ложка нарезанной зелени, четыре столовые ложки майонеза, пару столовых ложек воды, пол чайной ложки горчицы. Также нужно добавить любимые специи, соль и перец.

Пошаговый рецепт приготовления

Лук нужно нарезать аккуратными кольцами, которые потом пойдут на шампуры или лягут на решетку. Чеснок прогоняем через давилку, зелень очень мелко режем. Затем нужно аккуратно перемешать чеснок, зелень, майонез и горчицу.

Туда аккуратно вводим луковые кольца, затем добавляем немного ложек воды, чтобы мясо хорошенько замариновалось. Осторожно перемешиваем маринад, не нарушая целостность лукавых колец. Затем добавляем специи, и все готово. Буквально 20 минут в таком простом соусе и мясо можно отправлять на решетку.

новости партнеров

"Разочарование и боль": США и ЕС обескуражены последствиями удара по России

На полученный эффект никто не рассчитывал

Мадрид раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

Киевскому режиму стоит напрячься

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей