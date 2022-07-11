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В случае варикоза ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, указал хирург Али Хейрбейк. По словам специалиста, последствия таких действий практически необратимы.
Варикоз – заболевание наследственное. В редких случаях оно развивается из-за перенапряжения. Главная проблема заключается в том, что человек поздно обращается к врачу. Поэтому и лечебный процесс дается тяжелее.
Для профилактики эксперт рекомендует делать зарядку голеностопного сустава. Сгибайте каждые 30-40 минут и при возможности всегда поднимайте ноги выше уровня тела.
С лечением затягивать нельзя – иногда болезнь провоцирует летальный исход. В худшем случае все начинается с тромбов и язв.
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