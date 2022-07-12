Противопоказаний у средства практически нет

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что у мяты есть благоприятные свойства, которые помогают без употребления таблеток снизить головную боль и в целом благоприятно сказаться на состоянии человека. Его слова приводит URA.RU.

Он рассказал, что мята может снять напряжение, мышечный спазм и успокоить – это, в свою очередь, поможет справиться с головной болью, вызванной перенапряжением. Средство будет особенно эффективно, если человек не привык справляться с неприятными ощущениями с помощью лекарств. Единственное противопоказание – наличие аллергии на растение.

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков отметил, что у мяты есть и другие не менее полезные свойства. Она способствует мгновенному расширению сосудов, а это вызывает снижение артериального давления.

"Мята снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы, помогает при бессоннице", – указал специалист.

При этом в некоторых случаях из-за особенностей механизма воздействия на человека растение может временно сказаться на потенции.

Тимаков предупредил, что мята может также стимулировать аппетит у человека. Поэтому нужно острожно принимать ее людям, которые страдают от болезней ЖКТ.