Обходитесь без "белого яда" по возможности

Британские ученые провели исследование, в котором принимали участие более полумиллиона человек среднего возраста. Оказалось, что те, кто добавлял в еду больше соли, имел больше шансов скончаться до 75 лет – такая вероятность увеличивалась на 28% в сравнении с теми, кто старался обходиться без "белого яда".

В целом дамы возрастом до 50 лет, добавлявшие соль, теряли в среднем полтора года своей жизни (мужчины теряли на 2,2 года раньше).

Дело в том, что соль повышает давление и увеличивает тем самым риск возникновения сердечного приступа – либо инсульта. Рекомендуемая доза в сутки – не больше 6 граммов. Это примерно одна чайная ложка.

Охват исследования составил девять лет. Ученые выяснили, что в незначительной степени риск смерти снизился у тех, кто употреблял множество фруктов и овощей – они являются главными источниками калия.