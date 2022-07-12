Имеет значение и масса тела, и группа крови

Многие наверняка замечали, что, пока одни страдают от вечных укусов насекомых, другие просто ходят по улице без единого прыща. По словам врача-терапевта Тимура Асанова, причин на то много: это и масса тела, и температура, и даже группа крови.

Привлекает внимание кровососов молочная кислота, которая вырабатывается во время физических нагрузок. Как только они чувствуют учащенное дыхание, сразу выбирают "жертву". Поэтому нужно обрабатывать кожу репеллентами, если любите побегать на улице летом.

Еще один фактор – температура и вес тела. Полные люди чаще дышат и источают больше запахов – вот и весь секрет. Кроме того, комары "любят" первую группу крови. Кровососы также также реагируют на запах духов, лосьонов и кремов – для них это как красная тряпка.

Доказано, что притягивает комаров и запах спиртного. Так что с пикника на открытом воздухе после вина вы уйдете, с большой долей вероятности, с укусами.

Ранее мы рассказывали, как снять зуд после укусов насекомых.