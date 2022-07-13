Названы основные причины развития диабета у женщин

Названы основные причины развития диабета у женщин
Фото: www.unsplash.com
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В некоторых западных странах такое заболевание, как диабет, стало настоящим бичом. Недуг активно распространяется и по территории России. Профильные медицинские специалисты перечислили главные причины развития опасной болезни у женщин.

По словам медиков, риск столкновения с серьезным недугом резко повышается у представительниц прекрасного пола, которые переболели коронавирусной инфекцией. Кроме того, серьезное негативное влияние на организм оказывает неправильный образ жизни.

С соответствующим предостережением выступили зарубежные специалисты, доктора Томас Йейтс и Кетлин Уайн. Эксперты сообщили, что после перенесенного коронавируса в течение года у пациентов резко подскакивают шансы развития диабета. Главная задача попавших в зону риска людей – заниматься спортом и следить за питанием.

Женщины, которые большую часть времени проводят в сидячем положении, должны ходить в спортзал и заниматься плаванием. Из рациона необходимо исключить жирные продукты. Нужно есть много овощей, фруктов и цельнозерновых культур. Известно, что диабет может привести к серьезному ухудшению состояния всего организма и даже к весьма трагическим последствиям.

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
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