Дамам стоит внимательно следить за своим здоровьем

В некоторых западных странах такое заболевание, как диабет, стало настоящим бичом. Недуг активно распространяется и по территории России. Профильные медицинские специалисты перечислили главные причины развития опасной болезни у женщин.



По словам медиков, риск столкновения с серьезным недугом резко повышается у представительниц прекрасного пола, которые переболели коронавирусной инфекцией. Кроме того, серьезное негативное влияние на организм оказывает неправильный образ жизни.

С соответствующим предостережением выступили зарубежные специалисты, доктора Томас Йейтс и Кетлин Уайн. Эксперты сообщили, что после перенесенного коронавируса в течение года у пациентов резко подскакивают шансы развития диабета. Главная задача попавших в зону риска людей – заниматься спортом и следить за питанием.

Женщины, которые большую часть времени проводят в сидячем положении, должны ходить в спортзал и заниматься плаванием. Из рациона необходимо исключить жирные продукты. Нужно есть много овощей, фруктов и цельнозерновых культур. Известно, что диабет может привести к серьезному ухудшению состояния всего организма и даже к весьма трагическим последствиям.