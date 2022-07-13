Внимание следует обращать и на другие проявления возможного недуга

Признаки высокого уровня холестерина могут выражаться в кожных проявлениях около ногтей. Об этом пишет Daily Express.

Холестерин в виде липопротеина часто скапливается на внутренней поверхности артерий, что влечет за собой возникновение бляжек. Иногда молекулы вытесняются из слизистой оболочки и перемещаются по артериям, вызывая незначительные препятствия, известные как холестериновая эмболия. Это, заявляют специалисты, может вызывать появление небольших пятен около ногтя.

Холестериновая эмболия поражает организм постепенно, поэтому симптомы редко дают о себе знать. При подобной болезни молекулы холестерина попадают в кровоток и могут застревать внутри мелких сосудов. Симптомы этого могут отличаться в зависимости от того, какой именно сосуд пострадал – если он ведет к важному органу, то не исключены тяжелые последствия.

Исследователи заявляют, что это состояние можно подозревать у всех, кто страдает от проблем с почками или имеет небольшие пятна вокруг ногтей. Также об этом говорят пурпурные пальцы на ногах ноги, язвы на коже или гангрена.

По заявлению журналистов, не существует лабораторных тестов, предназначенных для выявления холестериновой эмболии, поэтому крайне важно тщательное медицинское обследование.