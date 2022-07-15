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Специалисты в области здравоохранения решили развеять миф о пользе наиболее популярных советов по уходу за здоровьем для людей старше пятидесяти лет. Перечень этих рекомендаций опубликовали в Eat This, Not That.
Один из самых бесполезных советов – исключить из рациона жиры с углеводами. А между тем они крайне необходимы людям после пятидесяти лет. Это отруби, чечевица, горох и фасоль, гречка и бурый рис с яблоками.
Полезные жиры также нужны организму в любом возрасте. Потому для профилактики нужно включать в рацион оливковое масло с орехами – чтобы снизить риск инфаркта и инсульта.
Также медики опровергли миф о пользе дневного сна. Напротив, он мешает ночному сну. Если вы хотите подремать днем, и ночью вы также спите хорошо, нужно обратиться к специалистам.
А недавно диетолог рассказала о лучшей альтернативе сладкому.
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