Названы самые бесполезные советы для людей старше 50 лет

Названы самые бесполезные советы для людей старше 50 лет
Anton Kavashkin/www.globallookpress.com
Забудьте обо всех рекомендациях

Специалисты в области здравоохранения решили развеять миф о пользе наиболее популярных советов по уходу за здоровьем для людей старше пятидесяти лет. Перечень этих рекомендаций опубликовали в Eat This, Not That.

Один из самых бесполезных советов – исключить из рациона жиры с углеводами. А между тем они крайне необходимы людям после пятидесяти лет. Это отруби, чечевица, горох и фасоль, гречка и бурый рис с яблоками.

Полезные жиры также нужны организму в любом возрасте. Потому для профилактики нужно включать в рацион оливковое масло с орехами – чтобы снизить риск инфаркта и инсульта.

Также медики опровергли миф о пользе дневного сна. Напротив, он мешает ночному сну. Если вы хотите подремать днем, и ночью вы также спите хорошо, нужно обратиться к специалистам.

А недавно диетолог рассказала о лучшей альтернативе сладкому.

Источник: Eat This, Not That ✓ Надежный источник
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