Глава МЧС Куренков предупредил о проблемах внутри России в будущем

Стало известно о больших проблемах внутри России
Фото: unsplash.com
Это связано с изменением климата

В будущем количество опасных явлений внутри России может вырасти, что спровоцирует рост числа ЧС, предупреждает глава МЧС Александр Куренков. Он подчеркнул, что такой прогноз делает на основе данных, полученных от Росгидромета.

"Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата", – указал он.

Куренков отметил увеличение случаев природных опасных явлений внутри страны. К примеру, чаще стали наблюдаться аномально высокие или низкие температуры, выпадать обильные ливни. Также множество проблем доставляют сильные ветры, град, наводнения и засухи.

По его словам, сейчас крайне важно проводить все необходимые мероприятия для минимизации последствий ЧС в будущем. Такое поручение касается всех служб, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Источник: ТАСС

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