Многие десерты лучше изготавливать самостоятельно

Врач-диетолог Елена Соломатина уверяет, что при похудении отказываться от сладкого вовсе не обязательно. При этом покупать торты, пироженные, шоколад и прочие вкусности, которые содержат огромное количество сахара не стоит – им есть полее полезная альтернатива. Об этом она рассказала изданию "Москва 24".

Эксперт советует делать выбор в пользу низкокалорийных десертов. Это могут быть печеные яблоки, фруктовые желе на агар-агаре или пектине – к тому же они хорошо выводят из организма токсины, которые накапливаются во время сброса веса.

Также можно съесть мармелад, но не купленный в магазине, а сделанный своими руками, к примеру, из фруктового пюре. Покупать лакомство не стоит, поскольку в него добавляют слишком много сахара.

Для худеющих подойдут сорбеты – замороженное пюре фруктов, либо пастила без сахара. При этом, по ее словам, во всем важна мера. Даже с низкокалорийными десертами перебарщивать не стоит, поскольку избыток потребления не будет способствовать успехам в диете.