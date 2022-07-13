Диетолог назвала лучшую замену сладостям для худеющих

Диетолог назвала лучшую замену сладостям для худеющих
Фото: Julia Gavrilenko/unsplash.com
Многие десерты лучше изготавливать самостоятельно

Врач-диетолог Елена Соломатина уверяет, что при похудении отказываться от сладкого вовсе не обязательно. При этом покупать торты, пироженные, шоколад и прочие вкусности, которые содержат огромное количество сахара не стоит – им есть полее полезная альтернатива. Об этом она рассказала изданию "Москва 24". 

Эксперт советует делать выбор в пользу низкокалорийных десертов. Это могут быть печеные яблоки, фруктовые желе на агар-агаре или пектине – к тому же они хорошо выводят из организма токсины, которые накапливаются во время сброса веса. 

Также можно съесть мармелад, но не купленный в магазине, а сделанный своими руками, к примеру, из фруктового пюре. Покупать лакомство не стоит, поскольку в него добавляют слишком много сахара. 

Для худеющих подойдут сорбеты – замороженное пюре фруктов, либо пастила без сахара. При этом, по ее словам, во всем важна мера. Даже с низкокалорийными десертами перебарщивать не стоит, поскольку избыток потребления не будет способствовать успехам в диете. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Назван "заказчик" вероломного нападения украинских боевиков на Херсонскую область

В результате обстрела Новой Каховки погибли люди

Раскрыты планы Запада по нападению на Россию

Владимир Путин лично следит за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей