ФСБ сообщила о новой попытке покушения на глав Минобороны РФ

Киев устроил новое покушение на глав Минобороны РФ
Фото: Reinhold Möller / wikimedia.org
Преступления удалось предотвратить

Украинские спецслужбы устроили новые попытки совершить покушения на высокопоставленных военных Минобороны России, которые принимают участие в военных действиях, а также на их родственников. Однако преступления совершить не удалось благодаря действиям сотрудникам российского ФСБ. 

По данным ведомства, одного из служащих министерства хотели взорвать в собственном автомобиле с помощью устройства, замаскированного под пауэрбанк. Для этого в Москву прибыл агент из Украины, который проделал путь через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. 

Другого военного планировали взорвать с помощью бомбы, которая выглядела как папка с документами. По подозрению в подготовке преступления задержаны два российских гражданина, действовавших в интересах СБУ.

Также один москвич был пойман на шпионаже. Он следил за местами, где работают и проживают высокопоставленные представители Минобороны РФ и отправлял все сведения на Украину. 

Сообщается, что компоненты для изготовления бомб задержанные получали в доставляемых электрических приборах, инструментах и запчастях. По делу о подготовке теракта, покушении на убийство и другим статьям подозреваемым грозит пожизненный срок.

Ранее в результате теракта скончался глава войск РХБЗ Игорь Кириллов. Он был убит с помощью СВУ, прикрепленного к самокату рядом с его подъездом. Эксперты полагают, что причина покушения – использование систем "Солнцепек" в украинском конфликте.

Источник: РИА "Новости"

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