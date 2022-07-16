Доктор Мясников развеял главные мифы о раке

Доктор Мясников развеял главные мифы о раке
Александр Мясников. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
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Доктор Александр Мясников решил развеять наиболее распространные мифы о раке и его лечении. Так, один из первых гласит, что онкологическое заболевание непременно должно сопровождаться болевыми ощущениями. Однако это возможно лишь тогда, когда стадия заболевания "далеко зашедшая", указал эксперт.

Опасность рака – именно в отсутствии симптоматики. Поэтому медики так часто призывают россиян к диспансеризации. Никто не может почувствовать рак, если он размером с "маковое зерно".

Еще один миф – в необратимости и стопроцентном летальном исходе. На деле же дело обстоит так: чем раньше обратится человек, тем выше его шансы на выздоровление. Современная медицина демонстрирует невероятные успехи в лечении рака.

Наконец, последний миф – лечиться от рака лучше за рубежом, чем в РФ. Некоторое время назад такой подход был вполне оправдан, однако сегодня в стране практикуют те же методы и применяют то же лечение, что и в других странах – европейских или в США.

А не так давно Мясников рассказывал, как  провериться на обезвоживание.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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