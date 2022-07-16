Общественные места и безопасность несовместимы

Вирус ветряной оспы с герпесом какое-то время могут выживать даже в хлорированной воде, указал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Медик предупреждает, что через воду в организм попадает и вирус гепатита А с ветряной оспой.

А самые распространенные вирусы в воде – ротавирус и энтеровирус. Они вызывают кишечную инфекцию, которая проявляется как в тошноте с головными болями, так и в высыпаниях на коже.

Иногда зараза передается через поручни и оборудование. К бассейнам нужно в принципе относиться скептически: в нем может обитать и кишечная палочка, и дизентерия.

А не так давно аллерголог Даниил Щепеляев развеял самый главный миф о тополином пухе.