Главное - правильный уход

Сухость локтей в области локтевого сгиба и коленей часто вызвана разными факторами. Кожный покров в этой области довольно тонкий и лишен как клетчатки, так и сальных волос. Потому она и подвержена сухости, указал пластический хирруг Александр Вдовин.

За кожей нужен тщательный уход. Сухость часто возникает из-за таких заболеваний, как псориаз, экзема, эндокринные патологии в виде диабета и нарушения щитовидки, а также недостатка железа.

Нередко кожа становится сухой из-за привычки ставить локти на стол или принимать очень горячий душ. Недостаток витаминов также играет роль.

Для решения проблемы применяйте средства для смягчения кожи рук и лица, а также наносите питательные средства. Можно использовать сметану или сливки в качестве дополнительных ингредиентов, если вы сами делаете скраб.

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