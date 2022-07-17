Все дело в серотонине

Огурцы – овощи, которые нормализуют выработку серотонина, помогая тем самым справляться с депрессией и апатией, указала психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич.

Помимо такого преимущества, огурцы улучшают моторику кишечника, а содержащаяся в них клетчатка помогает нормализовать микрофлору.

Но самая главная привлекательность, считает специалист, заключается в серотонине, который нужен для борьбы с депрессией. Всем тем, кто имеет нарушения в психиатрическом состоянии, важно употреблять этот овощ.

"Более того, огурцы содержат много жидкости, повышают количество хлора и натрия в организме. В результате у человека налаживается и даже притупляется аппетит", – указала специалист.



А недавно диетолог рассказала, почему нужно счищать кожуру с огурцов.