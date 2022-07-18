Психолог раскрыла способ стабилизировать артериальное давление

Психолог раскрыла способ стабилизировать артериальное давление
Фото: freestocks/unsplash.com
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Неожиданные подарки могут оказывать благоприятный эффект на состояние здоровья

Во время дарения и получения подарков у человека выделяется гормон радости, который способствует снижению стресса и стабилизации кровеносного давления. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психолог Маргарита Дворкина. 

По ее словам, это связано с социальным устройством психики людей – каждый изначально настроен на восприятие другого человека. Если ему хорошо, то и находящимся поблизости будет лучше, если никаких противоречящих этому факторов нет.

"То есть я получаю обратную связь, реакцию, вижу, что человек радуется, например, прыгает, хлопает в ладоши, и от этого происходит душевный подъем, я чувствую себя полезным", – пояснила специалист.

Она отметила, что, как правило, людям больше нравится дарить подарки, чем получать. На это, по ее словам, оказывают влияние детские ограничения или самооценка человека. Такие личности считают, что они недостойны внимания других, либо в детстве их ставили на последнее место в семейной иерархии. Тогда во время получения подарка он будет чувствовать неловкость, смущение или стыд. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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