Повышенный аппетит может оказаться тревожным сигналом

Повышенный аппетит может оказаться тревожным сигналом
Фото: Obi - @pixel6propix/unsplash.com
Желание много есть часто связано с нарушениями в жизни человека

Навязчивые идеи о необходимости съесть что-то спустя короткое время после приема пищи могут говорить о наличии различного вида расстройств. Об этом "Звезде" рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. 

По ее словам, в норме человек начинает думать о еде спустя примерно три часа после полноценной трапезы. Однако если это начинает проявляться раньше и с такой силой, что человек не может сосредоточиться на работе или других действиях, пока не перекусит, это веский повод задуматься о состоянии своего здоровья. 

Врач рассказала, что повышенный аппетит бывает при гипертериозе – повышенной функции щитовидной железы. Также на желание поесть влияет повышенная кислотность желудочного сока. Другие причины могут заключаться в ментальном состоянии человека. На аппетите сказывается стресс, тревога, депрессии. 

Круглова отметила, что самое опасное состояние, когда человек постоянно ест, но при этом теряет вес – в таком случае к врачу нужно обратиться незамедлительно. Часто эти состояния сопровождаются сонливостью и упадком сил. 

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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