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Навязчивые идеи о необходимости съесть что-то спустя короткое время после приема пищи могут говорить о наличии различного вида расстройств. Об этом "Звезде" рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, в норме человек начинает думать о еде спустя примерно три часа после полноценной трапезы. Однако если это начинает проявляться раньше и с такой силой, что человек не может сосредоточиться на работе или других действиях, пока не перекусит, это веский повод задуматься о состоянии своего здоровья.
Врач рассказала, что повышенный аппетит бывает при гипертериозе – повышенной функции щитовидной железы. Также на желание поесть влияет повышенная кислотность желудочного сока. Другие причины могут заключаться в ментальном состоянии человека. На аппетите сказывается стресс, тревога, депрессии.
Круглова отметила, что самое опасное состояние, когда человек постоянно ест, но при этом теряет вес – в таком случае к врачу нужно обратиться незамедлительно. Часто эти состояния сопровождаются сонливостью и упадком сил.
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