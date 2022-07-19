Диетолог рассказал о невероятной пользе персиков

Диетолог рассказал о невероятной пользе персиков
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Правда, с одной оговоркой: слишком сладкие плоды не подойдут

Если вы регулярно употребляете персики, знайте: у организма появилась возможность укрепить иммунитет и защитить его от множества инфекций, а также быстро восстановить кожу, указала врач-диетолог Елена Соломатина.

Из-за обилия растительной клетчатки и пектина персики поддерживают иммунитет и оказывают благотворное воздействие на работу всех систем и органов. Речь идет о растворимой клетчатке, выводящей соли тяжелых металлов с токсинами, излишках жидкости и обеспечении нормальной работы сердечной мышцы.

Персики богаты и бета-каротином, который положительно влияет на зрение и поддерживает в здоровом состоянии микрофлору кишечника.

Слишком сладкие плоды лучше не употреблять. Откажитесь от персиков, если у вас наблюдаются проблемы желудочно-кишечного тракта.

А недавно мы рассказывали о лучшей замене сладкому для тех, кто сел на диету.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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