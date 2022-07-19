Если резко подскочило давление, сразу вызывайте скорую

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский указал, что пульс ниже шестидесяти и выше девяноста ударов в минуту можно считать опасным для организма – в таком случае лучше всего вызвать бригаду скорой.

Все, что ниже 60, указал медик, нужно считать брадикардией – фактически редким сердцебиением. А выше 90 – тахикардией.

Во время сна человеческий организм находится в состоянии покоя и в целом частота сердцебиения может не превышать 50-58 ударов в минуту. Однако если речь идет о внезапном снижении, вызывайте врача.

"При выявлении низкого пульса необходимо провести исследование. Если выявляются паузы с его остановкой или аритмия, скажем, мерцательная, или это снижение произошло на фоне лекарств, всегда надо разбираться. Потому что может стоять вопрос об установке электрокардиостимулятора", – указал кардиолог.



Резкое замедление пульса может повлечь даже летальный исход. А скорая уст ановит временный эндокардиальный стимулятор и отвезет пациента в ближайшую кардиоклинику, где его оперативно возьмут на обследование и назначат лечение.