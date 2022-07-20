От смерти подальше: почему в жару нужно исключить алкоголь

От смерти подальше: почему в жару нужно исключить алкоголь
Julian Stratenschulte/www.globallookpress.com
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И забыть о сладком с соленым

Употребление отдельных напитков в жаркую погоду провоцирует инфаркт и даже летальный исход. Речь идет об алкоголе, указала диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

Медик рекомендует исключить в жару из рациона острые блюда с высоким содержанием приправ, а также соли и сладкого.

В жаркую погоду рекомендуется исключить все, что может спровоцировать избыточное обезвоживание и потоотделение. Наибольшую опасность представляют коктейли с алкоголем. Из-за соков, воды и газировки человек может не ощущать спирта и считать, что дозировка приемлема. Он с легкостью выпьет несколько стаканов и не заметит, что перебрал. А сосуды начнут расширяться, давление же будет расти.

В некоторых случаях может случиться инсульт и даже летальный исход. 

Ранее мы рассказывали, на какую температуру настраивать в жару кондиционер.

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