Как сделать утро бодрым: рассказала медик

Как сделать утро бодрым: рассказала медик
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Ужин перед сном и желание понежиться в кровати исключаем сразу

Подъем в ранее время, указала доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева, в радость лишь "жаворонкам". И поменять хронотип, скорее всего, не выйдет. Однако есть способ, который облегчит тяжелое пробуждение в утро.

Найдите для себя мотивацию, которая бы позволила избавиться от "подсознательного сопротивления" пробуждению в ранний час. Проветривайте комнату перед сном и после пробуждения не менее пятнадцати минут. Свежий воздух всегда оказывает благотворное воздействие на отдых – ночью спится крепче, а утро становится бодрее и веселее.

Откажитесь от плотного ужина в поздний вечер и занимайтесь днем физической активностью. И тогда проблем не будет.

Заводите будильник на точное время и не валяйтесь в кровати. Учитесь вставать сразу же. Открывайте шторы и впускайте в квартиру солнечный свет. Обязателен стакан воды.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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