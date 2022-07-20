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Подъем в ранее время, указала доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева, в радость лишь "жаворонкам". И поменять хронотип, скорее всего, не выйдет. Однако есть способ, который облегчит тяжелое пробуждение в утро.
Найдите для себя мотивацию, которая бы позволила избавиться от "подсознательного сопротивления" пробуждению в ранний час. Проветривайте комнату перед сном и после пробуждения не менее пятнадцати минут. Свежий воздух всегда оказывает благотворное воздействие на отдых – ночью спится крепче, а утро становится бодрее и веселее.
Откажитесь от плотного ужина в поздний вечер и занимайтесь днем физической активностью. И тогда проблем не будет.
Заводите будильник на точное время и не валяйтесь в кровати. Учитесь вставать сразу же. Открывайте шторы и впускайте в квартиру солнечный свет. Обязателен стакан воды.
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